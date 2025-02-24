У школі у Волинській області восьмеро дітей отруїлися невідомою речовиною

Під час шкільних заходів дітям стало зле.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині у школі діти отруїлися невідомою речовиною. Як повідомили у поліції Камінь-Каширського районного відділу поліції, інцидент трапився 24 лютого вранці в одному з навчальних закладів району.

«Під час шкільних заходів дітям стало зле: восьмеро учнів були доставлені у медзаклад або звернулись самостійно. Їм надана необхідна допомога, перебувають у свідомості. Попередньо відомо, що вони отруїлись невідомою речовиною – це встановить експертиза», - вказали у поліції.

Наразі обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, після чого буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.