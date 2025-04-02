В Киеве на Великой Васильковской загорелось заведение общественного питания, фото

По данным спасателей, возгорание произошло в вентиляционной шахте одного из заведений общественного питания.

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В Голосеевском районе столицы произошло возгорание в заведении общественного питания. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, информация о пожаре на улице Велика Васильковская поступила 2 апреля в 11:37.

По данным спасателей, возгорание произошло в вентиляционной шахте одного из заведений общественного питания.

Пожар ликвидировали в 12:38.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

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