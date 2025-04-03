В Киеве на рынке «Юность» произошел взрыв: один человек погиб, другой — ранен, фото

По предварительной информации, взорвался газовый баллон.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Деснянском районе Киева на рынке «Юность» произошёл взрыв. Один человек погиб, второй получил ранения. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Пострадавший мужчина был госпитализирован.

По предварительной информации, взорвался газовый баллон.

В полиции отметили, что все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работу профильные службы.

\

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.