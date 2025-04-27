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Может ли семья из одного человека из ВПЛ претендовать на субсидию по аренде жилья

08:31, 27 апреля 2025
В Правительстве ответили, что семья может состоять и из одного человека.
Может ли семья из одного человека из ВПЛ претендовать на субсидию по аренде жилья
Источник фото: Freepik
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Семье ВПО будет предоставляться субсидия на аренду, если расходы на съемное жилье (в пределах установленных социальных нормативов) превышают 20% доходов семьи. В то же время в Минсоцполитики указывают, что семья может состоять и из одного человека.

Что это означает на практике, в Министерстве соцполитики показали на примере.

К примеру, семья из 4-х человек (двое родителей и двое несовершеннолетних детей) проживает в Днепре, снимает 2-комнатную квартиру и платит за аренду 12 000 грн в месяц.

Среднемесячный совокупный доход семьи составляет 17 000 грн, так как работает только отец, а мать — в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. То есть семья вынуждена отдавать за жилье значительно больше, чем 20% или пятая часть доходов.

В таком случае семья может получить субсидию на аренду в размере около 9 526 грн. А обязательный платеж за аренду составит 2 473,5 грн (то есть самостоятельно нужно будет платить около 2,5 тыс. грн).

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ВПЛ аренда

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