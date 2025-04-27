Чи може родина з однієї людини із ВПО претендувати на субсидію з оренди житла

В Уряді відповіли, що родина може складатись і з однієї людини.

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Родині ВПО буде надаватись субсидія на оренду, якщо видатки на наймане житло (в межах встановлених соціальних нормативів) перевищують 20% доходів сім'ї. Водночас у Мінсоцполітики вказують, що родина може складатись і з однієї людини.

Що це означає на практиці, У Міністерстві соцполітики показали на прикладі.

Приміром сімʼя з 4-х осіб (двоє батьків та двоє неповнолітніх дітей) проживає в Дніпрі, винаймає 2-кімнатну квартиру та сплачує за оренду 12 000 грн на місяць.

Середньомісячний сукупний дохід сімʼї складає 17 000 грн, бо працює тільки батько, а мати – у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Тобто сім'я має віддавати за житло значно більше, ніж 20% або п'ята частина доходів.

У такому випадку родина може отримати субсидію на оренду розміром близько 9 526 грн. А обов'язковий платіж за оренду складатиме 2 473,5 грн (тобто самостійно сплачувати необхідно буде близько 2,5 тис. грн.)

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