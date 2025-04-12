Укрзализныця выпустила на маршрут отремонтированные плацкартные вагоны — фото

Укрзализныця запустила на маршруты еще два пассажирских плацкартных вагона, в которых был проведен ремонт. Они будут курсировать в составе флагманского поезда №7/8 Киев — Черновцы «Буковина».
«Продолжаем выполнять капитально-восстановительные ремонты пассажирских вагонов, так что сегодня запускаем еще два плацкартных вагона, отремонтированных на собственных мощностях Укрзализныця», — сообщили в УЗ 11 апреля.
В частности, уже традиционно для такого типа вагонов железнодорожники:
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