Укрзализныця выпустила на маршрут отремонтированные плацкартные вагоны — фото

В вагонах обустроили систему кондиционирования и установили вакуумные туалеты.

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Укрзализныця запустила на маршруты еще два пассажирских плацкартных вагона, в которых был проведен ремонт. Они будут курсировать в составе флагманского поезда №7/8 Киев — Черновцы «Буковина».

«Продолжаем выполнять капитально-восстановительные ремонты пассажирских вагонов, так что сегодня запускаем еще два плацкартных вагона, отремонтированных на собственных мощностях Укрзализныця», — сообщили в УЗ 11 апреля.

В частности, уже традиционно для такого типа вагонов железнодорожники:

обновили интерьер, внешний лакокрасочный слой и добавили электронные табло снаружи и внутри поезда;

оснастили систему кондиционирования;

установили вакуумные туалеты и полностью обновили общий интерьер туалетов;

добавили маркировку шрифтом Брайля для номеров мест и других зон;

обновили освещение и индивидуальное управление им;

разместили возле мест каждого пассажира стандартные розетки, порты USB и Type-C, а также держатели для мобильных телефонов.

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