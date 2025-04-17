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Покушение на журналиста Юрия Макарова — Зеленский назвал одну из версий по поводу мотивов нападения

19:49, 17 апреля 2025
Одна из версий нападения на Юрия Макарова – его профессиональная деятельность, в частности, освещение войны РФ против Украины.
Покушение на журналиста Юрия Макарова — Зеленский назвал одну из версий по поводу мотивов нападения
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве было совершено нападение на журналиста и продюсера Суспільного Мовлення Юрия Макарова. По предварительной информации, на Макарова напал неизвестный и нанес ему ножевое ранение. Журналист был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что одной из версий причин нападения на Юрия Макарова является профессиональная деятельность журналиста, а именно — освещение войны РФ против Украины.

«Мне только что доложил министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на украинского журналиста Юрия Макарова. Был нанесён удар ножом. Слава богу, господин Макаров жив.

Сейчас работают следственные группы и эксперты. Одна из версий — это связано с его профессиональной деятельностью, в частности с освещением войны РФ против Украины. Но я думаю, что у МВД и полиции будет более подробное объяснение», — рассказал Глава государства на брифинге.

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журналист покушение Владимир Зеленский

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