Замах на журналіста Юрія Макарова — Зеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу

Одна з версій нападу на Юрія Макарова — його професійна діяльність, зокрема, висвітлення війни РФ проти України.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета» у Києві було скоєно напад на журналіста та продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова. За попередньою інформацією, на Макарова напав невідомий і завдав йому ножового поранення. Журналіста госпіталізували у тяжкому стані.

Президент Володимир Зеленський заявив, що одна з версій про причини нападу на Юрія Макарова – професійна діяльність журналіста, а саме – висвітлення війни РФ проти України.

«Мені щойно доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо нападу на українського журналіста Юрія Макарова. Був удар ножем. Слава богу, пан Макаров живий.

Зараз працюють слідчі групи та експерти. Одна з версій, що це сталося через його професійну діяльність – висвітлення війни РФ проти України, але я думаю, що у МВС і поліції буде більш детальне пояснення», — розповів Глава держави на брифінгу.

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