В Киеве наказали водителя Ford, который проехал перекресток на желтый сигнал светофора — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Святошинском районе Киева наказали водителя автомобиля Ford, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили водителя, провели профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и вынесли ему постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 Правил дорожного движения Украины, сигналы светофора имеют следующие значения:

- зеленый разрешает движение;

- желтый запрещает движение и предупреждает о следующей смене сигналов;

- красный сигнал, в том числе мигающий, либо два красных мигающих сигнала запрещают движение.

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