Финская авиация остановилась – профсоюз парализовал рейсы на несколько часов

Из-за забастовки в Finnair отменено 140 рейсов, пострадали 12 тысяч пассажиров.

Фото: Yle

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Финская авиакомпания Finnair 2 мая отменила примерно 140 рейсов в связи с четырехчасовой забастовкой, организованной профсоюзом работников авиационной отрасли. Об этом сообщает финское издание Yle.

По информации компании, забастовка затронула почти 12 тысяч пассажиров. Кроме того, остановка в работе повлияла не только на рейсы Finnair, но и на наземное обслуживание других авиакомпаний, которые работают в аэропортах Финляндии.

Finnair сообщила, что пассажиры отмененных рейсов получат предложения альтернативных вариантов перелета. Представители авиаперевозчика извинились за неудобства и призвали следить за обновлениями в билетах и на сайте компании.

Как отмечает Yle, к забастовке присоединились около 600 работников. Среди них - специалисты, которые отвечают за наземное обслуживание, общественное питание, а также ремонт и техническое обслуживание самолетов Finnair.

Причины забастовки пока официально не раскрываются, однако профсоюз призвал работодателей к пересмотру условий труда и компенсаций. Ожидается, что в ближайшие дни могут состояться дальнейшие переговоры между сторонами.

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