Подозреваемой в нападении на Сергея Стерненко избрана мера пресечения

Суд отправил подозреваемую в нападении на Сергея Стерненко под стражу на два месяца.

Фото: suspilne.media

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины предотвратила убийство общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Также опубликовали видео покушения на активиста.

Позже следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнице о подозрении. Фигурантке инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

2 мая Шевченковский районный суд г. Киева избрал подозреваемой в нападении на Сергея Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня без права внесения залога. Об этом сообщило «Суспільне».

Отмечается, что прокурор просил содержание под стражей без возможности внесения залога. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Также суд обязал обеспечить предоставление медицинской помощи для проведения гемодиализа.

Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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