Практика судов
  1. В Украине

Подозреваемой в нападении на Сергея Стерненко избрана мера пресечения

14:49, 2 мая 2025
Суд отправил подозреваемую в нападении на Сергея Стерненко под стражу на два месяца.
Подозреваемой в нападении на Сергея Стерненко избрана мера пресечения
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины предотвратила убийство общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Также опубликовали видео покушения на активиста.

Позже следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнице о подозрении. Фигурантке инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

2 мая Шевченковский районный суд г. Киева избрал подозреваемой в нападении на Сергея Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня без права внесения залога. Об этом сообщило «Суспільне».

Отмечается, что прокурор просил содержание под стражей без возможности внесения залога. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Также суд обязал обеспечить предоставление медицинской помощи для проведения гемодиализа.

Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд СБУ Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Федор Вениславский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о Космических силах в структуре ВСУ

Помимо Сухопутных войск, Воздушных и Военно-Морских Сил депутаты предлагают ввести такой вид, как Космические Силы.

Суды в Казахстане присылают сторонам прогноз о том, будет ли удовлетворен их иск, сделанный с помощью ИИ

С помощью прогноза от судьи стороны получают ясное представление о перспективах их дела.

За незаконное перемещение детей будет предусмотрено до 12 лет лишения свободы – парламент принял законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым за незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы до 12 лет.

УПК не предусматривает приостановления судебного производства в случае мобилизации адвоката – Верховный Суд

Уголовный процессуальный кодекс предусматривает приостановление судебного производства только в случаях, когда мобилизован обвиняемый, однако это положение не распространяется на мобилизацию защитника, указал Верховный Суд.

Ненадлежащее поведение и неосмотрительность лишают права на восстановление процессуального срока – Верховный Суд

Лицо, указавшее электронный адрес в процессуальных документах, считается уведомленным о судебных решениях, отправленных по этому адресу, независимо от фактического ознакомления, поскольку на него возлагается обязанность проявлять процессуальную осмотрительность.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва