Підозрюваній у нападі на Сергія Стерненка обрали запобіжний захід

Суд відправив підозрювану у нападі на Сергія Стерненка під варту на два місяці.

Фото: suspilne.media

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Як писала «Судово-юридична газета», Служба безпеки України запобігла вбивству громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Також опублікували відео замаху на активіста.

Згодом слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці. Фігурантці інкримінується скоєння злочину, передбаченого такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

2 травня Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваній у нападі на Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня без права внесення застави. Про це повідомило «Суспільне».

Зазначається, що прокурор просив тримання під вартою без застави. Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.

Також суд зобовʼязав забезпечити надання медичної допомоги для проведення гемодіалізу.

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

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