На Буковині рятувальники знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла 11 квітня

На жаль, пошуки дитини закінчилися трагічною новиною.

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Після кількох тижнів напружених пошукових робіт у селі Чагор та навколишніх територіях, за допомогою дрона надзвичайники знайшли тіло 13-річної дівчинки в річці Прут поблизу села Остриця.

Як повідомляють у ДСНС, дитина зникла ще 11 квітня.

До пошуків були залучені поліція, кінологи, водолази та фахівці гірської пошуково-рятувальної групи. Вони прочісували місцевість, берег річки та прилеглі водойми.

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