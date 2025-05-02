На Буковине спасатели нашли тело 13-летней девочки, которая пропала 11 апреля

К сожалению, поиски ребенка окончились трагической новостью.

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После нескольких недель напряженных поисковых работ в селе Чагор и окрестностях, с помощью дрона спасатели обнаружили тело 13-летней девочки в реке Прут неподалеку от села Остырица.

Как сообщают в ГСЧС, ребенок пропал еще 11 апреля.

К поискам были привлечены полиция, кинологи, водолазы и специалисты горной поисково-спасательной группы. Они прочесывали местность, берег реки и прилегающие водоемы.

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