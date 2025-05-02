Покушение на Сергея Стерненко — СБУ сообщила о подозрении злоумышленнице и раскрыла некоторые детали

Задержанной оказалась 45-летняя уроженка Одесской области, которую в конце прошлого года дистанционно завербовали российские спецслужбы.

Фото: СБУ

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила убийство общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Позже опубликовали видео покушения на активиста.

2 мая СБУ заявила, что следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнице о подозрении. Фигурантке инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

◾️ ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

«Задержанная — 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала «быстрый заработок» в интернете», — заявила СБУ.

Согласно материалам дела, сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему «контакту».

Позже агентка начала получать новые задания. В частности, по инструкции своего куратора она должна была изготовить самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства — переехала в квартиру в центральной части Киева.

С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись с ним в одном жилом комплексе.

Позже она получила координаты «тайника», в котором было спрятано огнестрельное оружие — пистолет модели ПМ и патроны к нему.

А утром 1 мая куратор дал ей указание совершить убийство активиста возле его жилья. Благодаря предыдущим наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и примерное время, когда волонтер покидает свое жилище.

В момент выхода Сергея Стерненко из дома российская агентка произвела несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападавшая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины.

По результатам обысков у нее был найден телефон с доказательствами работы на РФ, а также компоненты для самодельного взрывного устройства, которые она хранила в другой квартире.

Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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