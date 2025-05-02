Замах на Сергія Стерненка — СБУ повідомила про підозру зловмисниці та розкрила деякі деталі

Затриманою виявилась 45-річна уродженка Одеської області, яку в кінці минулого року дистанційно завербували російські спецслужби.

Фото: СБУ

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Як писала «Судово-юридична газета», Служба безпеки України повідомила, що запобігла вбивству громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Згодом опублікували відео замаху на активіста.

2 травня СБУ заявила, що слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці. Фігурантці інкримінується скоєння злочину, передбаченого такими статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

◾️ ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

«Затримана – 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті», - заявила СБУ.

За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму «контактеру».

Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі.

Пізніше вона отримала координати «схрону», в якому була захована вогнепальна зброя ‒ пістолет моделі ПМ та набої до нього.

А вранці 1 травня куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.

У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України.

За результатами обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на рф, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

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