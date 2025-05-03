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На Львівщині викрили групу, яка займалася контрабандою авто під виглядом гуманітарної допомоги

11:04, 3 травня 2025
По схемі зловмисники ввезли в Україну сім автомобілів.
На Львівщині викрили групу, яка займалася контрабандою авто під виглядом гуманітарної допомоги
Фото: lviv.gp.gov.ua
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У Львівській області правоохоронці повідомили про підозру трьом членам організованої групи, які займались контрабандою підакцизних товарів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, впродовж 2024 року мешканець Львівщини реалізував незаконне ввезення автомобілів з країн ЄС, використовуючи реквізити благодійної організації. До «справи» долучив керівника благодійного фонду та місцеву жительку.

При переміщенні контрабанди через митний кордон України працівникам митниці пред’являлися документи з неправдивими відомостями. Зокрема, про нібито ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. 

Однак в подальшому підозрювані продавали вищезгадані автівки третім особам або використовували для власних потреб.

«Задокументовано, що таким чином було ввезено сім автомобілів. Їх орієнтовна вартість становить понад 2 млн грн. Окрім цього, в ході обшуків виявлено, вилучено та арештовано одну автівку», - зазначили у прокуратурі.

За клопотанням прокурора усім фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі тривають слідчі дії.

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