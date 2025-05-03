Во Львовской области разоблачили группу, которая занималась контрабандой авто под видом гуманитарной помощи

По схеме злоумышленники ввезли в Украину семь автомобилей.

Фото: lviv.gp.gov.ua

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В Львовской области правоохранители сообщили о подозрении трем членам организованной группы, которые занимались контрабандой подакцизных товаров.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в течение 2024 года житель Львовщины организовал незаконный ввоз автомобилей из стран ЕС, используя реквизиты благотворительной организации. К «делу» он привлек руководителя благотворительного фонда и местную жительницу.

При перемещении контрабанды через таможенную границу Украины сотрудникам таможни предъявлялись документы с недостоверными сведениями. В частности, о якобы ввозе транспортных средств под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

Однако впоследствии подозреваемые продавали вышеупомянутые автомобили третьим лицам или использовали для собственных нужд.

«Задокументировано, что таким образом было ввезено семь автомобилей. Их ориентировочная стоимость составляет более 2 млн грн. Кроме того, в ходе обысков обнаружен, изъят и арестован один автомобиль», — отметили в прокуратуре.

По ходатайству прокурора всем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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