ЄС оштрафував TikTok на 530 млн євро за «витік» даних до Китаю

TikTok оштрафовано за передачу даних європейців до Китаю і порушення прозорості.

Фото: politico.eu

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Європейський регулятор оштрафував TikTok на 530 мільйонів євро за незаконну передачу персональних даних громадян ЄС до Китаю та відсутність належної прозорості у роботі з користувачами. Про це повідомляє Politico з посиланням на рішення Ірландської комісії з захисту даних (DPC).

За даними DPC, TikTok порушив ключові положення Загального регламенту про захист даних ЄС (GDPR), передавши персональні дані європейських користувачів до Китаю без належних гарантій захисту. Компанія не провела достатньої оцінки ризиків, пов’язаних із китайським законодавством, яке надає уряду Китаю широкі повноваження щодо доступу до даних приватних компаній. TikTok визнав під час розслідування, що ці вимоги «істотно відрізняються від стандартів ЄС».

Регулятор уперше відкрито заявив про свою позицію щодо передачі даних TikTok до Китаю, наголосивши, що компанія не лише не забезпечила відповідний рівень захисту, але й порушила принцип прозорості. Зокрема, з 2020 по 2022 рік TikTok не інформував користувачів про те, що їхні дані можуть передаватися до Китаю. Хоча у 2022 році компанія оновила політику конфіденційності, ірландський регулятор визнав це недостатнім для уникнення відповідальності.

В результаті, TikTok отримав два окремі штрафи: 485 мільйонів євро за передачу даних до Китаю та ще 45 мільйонів євро за недотримання правил прозорості. Це стало третім за величиною штрафом в історії застосування GDPR.

Хоча TikTok довгий час стверджував, що не зберігає дані європейських чи американських користувачів у Китаї, у квітні 2025 року компанія повідомила регулятору, що в лютому була виявлена «обмежена кількість» даних користувачів з Європейської економічної зони (ЄЕЗ), які фактично зберігалися на китайських серверах.

Заступник комісара DPC Грем Дойл заявив, що відомство «серйозно ставиться» до цієї інформації. Хоча TikTok повідомив про видалення даних, регулятор наразі розглядає можливість подальших заходів у відповідь.

TikTok надано шість місяців для того, аби або повністю привести свої практики обробки даних у відповідність до норм ЄС, або припинити передачу будь-яких персональних даних до Китаю.

У компанії не погоджуються з рішенням і заявили про намір подати апеляцію. TikTok підкреслює, що вже інвестував 12 мільярдів євро у проект Clover — ініціативу зі створення центрів обробки даних в Європі для локального зберігання інформації. Проте в DPC вважають, що цих кроків наразі недостатньо для перегляду ухваленого рішення.

TikTok також застеріг, що рішення ірландського регулятора «створює небезпечний прецедент» для глобальних компаній, які працюють в Європі, і може мати «негативний вплив на конкурентоспроможність ЄС».

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