Фінська авіація зупинилась – профспілка паралізувала рейси на кілька годин

Через страйк у Finnair скасовано 140 рейсів, постраждали 12 тисяч пасажирів.

Фото: Yle

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Фінська авіакомпанія Finnair 2 травня скасувала приблизно 140 рейсів у зв’язку з чотиригодинним страйком, організованим профспілкою працівників авіаційної галузі. Про це повідомляє фінське видання Yle.

За інформацією компанії, страйк торкнувся майже 12 тисяч пасажирів. Крім того, зупинка в роботі вплинула не лише на рейси Finnair, а й на наземне обслуговування інших авіакомпаній, які працюють в аеропортах Фінляндії.

Finnair повідомила, що пасажири скасованих рейсів отримають пропозиції альтернативних варіантів перельоту. Представники авіаперевізника вибачились за незручності та закликали стежити за оновленнями у квитках і на сайті компанії.

Як зазначає Yle, до страйку приєдналися близько 600 працівників. Серед них — фахівці, які відповідають за наземне обслуговування, громадське харчування, а також ремонт і технічне обслуговування літаків Finnair.

Причини страйку наразі офіційно не розкриваються, однак профспілка закликала роботодавців до перегляду умов праці та компенсацій. Очікується, що найближчими днями можуть відбутися подальші переговори між сторонами.

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