Практика судов
  1. В Украине

Легендарный самолет Ту-134А-3 «Украина» проехал по ночному Киеву – фото

21:41, 14 мая 2025
Ту-134А-3 «Украина» стал экспонатом «Фестиваля карьеры» на ВДНХ.
Легендарный самолет Ту-134А-3 «Украина» проехал по ночному Киеву – фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 14 мая жители Киева могли увидеть необычное зрелище - по улицам города транспортировали пассажирский самолет Ту-134А-3 «Украина». Его перевезли на территорию ВДНХ для участия в «Фестивале карьеры», который пройдет с 22 по 25 мая. Об этом сообщил Государственный музей авиации имени А. К. Антонова.

Ту-134А-3 станет центральным экспонатом зоны Киевского авиационного института (КАИ) на фестивале. Как отмечают в музее, этот самолет был построен в Харькове, выполнял полеты на международных маршрутах, а также перевозил президентов. С 2012 года он хранился в экспозиции музея.

«Наш Музей провел уникальную операцию - транспортировку легендарного самолета Ту-134А-3 „Украина“ по улицам ночного Киева», - отметили в музее.

Гости фестиваля смогут не только увидеть самолет вблизи, но и побывать внутри и узнать больше о его истории. Также Государственный музей анонсировал запуск новой рубрики «Музейный бэкстейдж» - подробности обещают обнародовать в ближайшее время.

Фото: Государственный музей авиации им А.К. Антонова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК мобилизовал мужчину, но не оформил документы относительно его воинского учета и призыва – апелляционный суд признал действия ТЦК противоправными

Мобилизация – это не хаотичные действия, которые осуществляются по собственному усмотрению, а деятельность, урегулированная предписаниями законодательства – апелляционный суд частично удовлетворил иск мужчины.

За военнослужащими будут сохраняться авторские права на изобретения – Рада поддержала законопроект

Устав внутренней службы ВСУ также дополнят нормой, согласно которой приказом на военнослужащего может быть возложена обязанность осуществления интеллектуальной, творческой, в том числе инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности.

Верховная Рада отменила финальное собеседование для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС и убрала требование 75% правильных ответов на тесте по украинской государственности

Верховная Рада приняла закон, который упрощает конкурсные процедуры для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС, а также отменяет жесткие требования к сдаче теста на знание украинской государственности.

Суд ЕС признал незаконным засекречивание переписки Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer

Суд Европейского Союза вынес вердикт по делу Pfizergate, которое может иметь репутационные последствия для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Верховная Рада запретила усыновлять детей лицам с психическими расстройствами

Парламент внес изменения в Семейный кодекс, расширив перечень лиц, которые не могут усыновить ребенка.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду