Срок командировок судей в другие суды не будут ограничивать двумя годами – принят закон

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 12331-2 «о уточнении процедур конкурса на должность судьи и командировки судьи».
Как ранее объяснял председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов, цель — временно не ограничивать 2-мя годами срок командировки судей в другие суды:
Как писала «Судебно-юридическая газета», в подпункте 2 пункта 56 Заключительных и переходных положений закона о судоустройстве будет исключена норма о неприменении положений абзаца 2 ч. 2 статьи 55 этого Закона относительно предельного срока командировки судьи в случае осуществления командировки судьи по решению председателя Верховного Суда.
Соответственно, переходные положения будут дополнены пунктами 88-91, которыми будет установлено, что 2-летнее ограничение общего срока командировки судьи, предусмотренное абзацем 2 ч. 2 статьи 55 этого Закона, не применяется:
Командировки судей местных и апелляционных судов, начатые и не завершенные до дня вступления в силу новым законом, продолжаются с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом.
Продолжение командировки судей местных и апелляционных судов осуществляет Высший совет правосудия по обращению председателя суда, в который судья командирован, и при наличии согласия такого судьи.
До дня начала работы Киевского городского окружного административного суда, а также в течение одного года с дня начала его работы, 2-летнее ограничение общего срока командировки судьи, предусмотренное абзацем 2 ч. 2 статьи 55 Закона о судоустройстве, не применяется в отношении судей местных судов, командированных в Киевский окружной административный суд до дня вступления в силу Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» о уточнении процедур конкурса на должность судьи и командировки судьи». Продолжение командировки таких судей Высший совет правосудия осуществляет по обращению председателя суда, в который судья командирован, и при наличии согласия такого судьи.
Также этим законом:
Автор: Наталя Мамченко
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