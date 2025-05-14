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Потеряли свидетельство о рождении или браке – Минюст объяснил, как получить дубликат

13:24, 14 мая 2025
Минюст объяснил, как повторно получить свидетельство об акте гражданского состояния, кто имеет право подать заявление и куда обращаться.
Потеряли свидетельство о рождении или браке – Минюст объяснил, как получить дубликат
Фото: if.gov.ua
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Министерство юстиции Украины обнародовало подробную инструкцию по повторному получению свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния - в частности о рождении, браке, изменении имени или смерти - в случае потери, повреждения или уничтожения оригиналов документов.

В соответствии со статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», дубликаты свидетельств можно получить в отделах ГРАГС, дипломатических представительствах или консульских учреждениях Украины на основании соответствующей актовой записи.

Кто может подать заявление:

- лицо, в отношении которого составлена актовая запись;

- его родители, усыновители, опекуны или попечители;

- представители медицинских, образовательных учреждений, где находится ребенок;

- органы опеки и попечительства;

- совершеннолетние родственники (брат, сестра, бабушка, дед, тетя, дядя), мачеха, отчим;

- представители по доверенности или адвокаты.

В случае повторного получения свидетельства о смерти, с соответствующим заявлением могут обращаться близкие родственники умершего или органы опеки.

Куда обращаться:

- В любой отдел ГРАГС на подконтрольной Украине территории - независимо от места регистрации события.

- В Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ).

- Через портал «Дія» (необходима авторизация и электронная подпись).

- В украинские дипломатические учреждения за рубежом.

Стоимость и документы:

За повторную выдачу взимается госпошлина в размере 0,51 грн. Также могут предоставляться платные услуги согласно утвержденному Кабмином перечню.

При обращении нужно предъявить паспорт (или соответствующий документ лица без гражданства).

Получить документ можно:

- лично в отделе ГРАГС;

- по почте (отделение или курьер Укрпочты);

- через консульство, если заявитель за границей.

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документы свидетельство Министерство юстиции Украины

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