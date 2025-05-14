Потеряли свидетельство о рождении или браке – Минюст объяснил, как получить дубликат

Министерство юстиции Украины обнародовало подробную инструкцию по повторному получению свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния - в частности о рождении, браке, изменении имени или смерти - в случае потери, повреждения или уничтожения оригиналов документов.
В соответствии со статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», дубликаты свидетельств можно получить в отделах ГРАГС, дипломатических представительствах или консульских учреждениях Украины на основании соответствующей актовой записи.
Кто может подать заявление:
- лицо, в отношении которого составлена актовая запись;
- его родители, усыновители, опекуны или попечители;
- представители медицинских, образовательных учреждений, где находится ребенок;
- органы опеки и попечительства;
- совершеннолетние родственники (брат, сестра, бабушка, дед, тетя, дядя), мачеха, отчим;
- представители по доверенности или адвокаты.
В случае повторного получения свидетельства о смерти, с соответствующим заявлением могут обращаться близкие родственники умершего или органы опеки.
Куда обращаться:
- В любой отдел ГРАГС на подконтрольной Украине территории - независимо от места регистрации события.
- В Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ).
- Через портал «Дія» (необходима авторизация и электронная подпись).
- В украинские дипломатические учреждения за рубежом.
Стоимость и документы:
За повторную выдачу взимается госпошлина в размере 0,51 грн. Также могут предоставляться платные услуги согласно утвержденному Кабмином перечню.
При обращении нужно предъявить паспорт (или соответствующий документ лица без гражданства).
Получить документ можно:
- лично в отделе ГРАГС;
- по почте (отделение или курьер Укрпочты);
- через консульство, если заявитель за границей.
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