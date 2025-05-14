Втратили свідоцтво про народження чи шлюб – Мін’юст пояснив, як отримати дублікат

Міністерство юстиції України оприлюднило детальну інструкцію щодо повторного отримання свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану – зокрема про народження, шлюб, зміну імені чи смерть – у разі втрати, пошкодження або знищення оригіналів документів.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», дублікати свідоцтв можна отримати у відділах ДРАЦС, дипломатичних представництвах або консульських установах України на підставі відповідного актового запису.
Хто може подати заяву:
У разі повторного отримання свідоцтва про смерть, з відповідною заявою можуть звертатися близькі родичі померлого або органи опіки.
Куди звертатися:
Вартість та документи:
За повторну видачу стягується держмито у розмірі 0,51 грн. Також можуть надаватися платні послуги згідно з затвердженим Кабміном переліком.
При зверненні потрібно пред’явити паспорт (або відповідний документ особи без громадянства).
Отримати документ можна:
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