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Втратили свідоцтво про народження чи шлюб – Мін’юст пояснив, як отримати дублікат

13:24, 14 травня 2025
Мін’юст пояснив, як повторно отримати свідоцтво про акт цивільного стану, хто має право подати заяву і куди звертатися.
Втратили свідоцтво про народження чи шлюб – Мін’юст пояснив, як отримати дублікат
Фото: if.gov.ua
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Міністерство юстиції України оприлюднило детальну інструкцію щодо повторного отримання свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану – зокрема про народження, шлюб, зміну імені чи смерть – у разі втрати, пошкодження або знищення оригіналів документів.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», дублікати свідоцтв можна отримати у відділах ДРАЦС, дипломатичних представництвах або консульських установах України на підставі відповідного актового запису.

Хто може подати заяву:

  • особа, щодо якої складено актовий запис;
  • її батьки, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники;
  • представники медичних, освітніх закладів, де перебуває дитина;
  • органи опіки та піклування;
  • повнолітні родичі (брат, сестра, баба, дід, тітка, дядько), мачуха, вітчим;
  • представники за довіреністю чи адвокати.

У разі повторного отримання свідоцтва про смерть, з відповідною заявою можуть звертатися близькі родичі померлого або органи опіки.

Куди звертатися:

  • До будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній Україні території – незалежно від місця реєстрації події.
  • У Центр надання адмінпослуг (ЦНАП).
  • Через портал «Дія» (необхідна авторизація та електронний підпис).
  • До українських дипломатичних установ за кордоном.

Вартість та документи:

За повторну видачу стягується держмито у розмірі 0,51 грн. Також можуть надаватися платні послуги згідно з затвердженим Кабміном переліком.

При зверненні потрібно пред’явити паспорт (або відповідний документ особи без громадянства).

Отримати документ можна:

  • особисто у відділі ДРАЦС;
  • поштою (відділення або кур’єр Укрпошти);
  • через консульство, якщо заявник за кордоном.

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документи свідоцтво Міністерство юстиції України

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