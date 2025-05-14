Втратили свідоцтво про народження чи шлюб – Мін’юст пояснив, як отримати дублікат

Мін’юст пояснив, як повторно отримати свідоцтво про акт цивільного стану, хто має право подати заяву і куди звертатися.

Фото: if.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України оприлюднило детальну інструкцію щодо повторного отримання свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану – зокрема про народження, шлюб, зміну імені чи смерть – у разі втрати, пошкодження або знищення оригіналів документів.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», дублікати свідоцтв можна отримати у відділах ДРАЦС, дипломатичних представництвах або консульських установах України на підставі відповідного актового запису.

Хто може подати заяву:

особа, щодо якої складено актовий запис;

її батьки, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники;

представники медичних, освітніх закладів, де перебуває дитина;

органи опіки та піклування;

повнолітні родичі (брат, сестра, баба, дід, тітка, дядько), мачуха, вітчим;

представники за довіреністю чи адвокати.

У разі повторного отримання свідоцтва про смерть, з відповідною заявою можуть звертатися близькі родичі померлого або органи опіки.

Куди звертатися:

До будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній Україні території – незалежно від місця реєстрації події.

У Центр надання адмінпослуг (ЦНАП).

Через портал «Дія» (необхідна авторизація та електронний підпис).

До українських дипломатичних установ за кордоном.

Вартість та документи:

За повторну видачу стягується держмито у розмірі 0,51 грн. Також можуть надаватися платні послуги згідно з затвердженим Кабміном переліком.

При зверненні потрібно пред’явити паспорт (або відповідний документ особи без громадянства).

Отримати документ можна:

особисто у відділі ДРАЦС;

поштою (відділення або кур’єр Укрпошти);

через консульство, якщо заявник за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.