Легендарний літак Ту-134А-3 «Україна» проїхав нічним Києвом – фото

Ту-134А-3 «Україна» став експонатом «Фестивалю кар’єри» на ВДНГ.

Фото: Державний музей авіації ім О.К. Антонова

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У ніч на 14 травня мешканці Києва могли побачити незвичне видовище — вулицями міста транспортували пасажирський літак Ту-134А-3 «Україна». Його перевезли на територію ВДНГ для участі у «Фестивалі кар’єри», який триватиме з 22 по 25 травня. Про це повідомив Державний музей авіації імені О. К. Антонова.

Ту-134А-3 стане центральним експонатом зони Київського авіаційного інституту (КАІ) на фестивалі. Як зазначають у музеї, цей літак був збудований у Харкові, виконував польоти на міжнародних маршрутах, а також перевозив президентів. З 2012 року він зберігався в експозиції музею.

«Наш Музей провів унікальну операцію – транспортування легендарного літака Ту-134А-3 «Україна» вулицями нічного Києва», — зазначили в музеї.

Гості фестивалю зможуть не лише побачити літак зблизька, а й побувати всередині та дізнатися більше про його історію. Також Державний музей анонсував запуск нової рубрики «Музейний бекстейдж» — подробиці обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Фото: Державний музей авіації ім О.К. Антонова

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