В Минюсте разъяснили вопрос обеспечения иска в хозяйственном процессе

Министерство юстиции объяснило нюансы мер по обеспечению иска, содержание и форму заявления, а также порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска.

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Министерство юстиции Украины напомнило, что в хозяйственном процессе обеспечение иска является важным инструментом предотвращения нарушения прав истца. Оно позволяет обеспечить надлежащее исполнение решения суда в будущем.

Согласно статье 136 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее — ХПК Украины), хозяйственный суд по заявлению участника дела вправе принять меры обеспечения иска, предусмотренные статьей 137 этого Кодекса.

Обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение судебного решения, эффективную защиту или восстановление нарушенных либо оспариваемых прав или интересов истца, за защитой которых он обратился или намерен обратиться в суд, а также по другим основаниям, предусмотренным законом.

Меры обеспечения иска

Согласно части первой статьи 137 ХПК Украины, иск обеспечивается:

наложением ареста на имущество и/или денежные средства, принадлежащие или подлежащие передаче или уплате ответчику и находящиеся у него или у других лиц;

запретом ответчику совершать определенные действия;

запретом другим лицам совершать действия в отношении предмета спора, осуществлять платежи, передавать имущество ответчику или исполнять по отношению к нему иные обязательства;

приостановлением взыскания на основании исполнительного документа или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке;

приостановлением продажи имущества, если подан иск о признании права собственности на это имущество либо об исключении его из описи и снятии ареста;

приостановлением таможенного оформления товаров или предметов, содержащих объекты интеллектуальной собственности;

арестом морского судна, осуществляемым для обеспечения морского требования;

другими мерами в случаях, предусмотренных законами и международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Порядок подачи заявления об обеспечении иска

Согласно части первой статьи 138 ХПК Украины, заявление об обеспечении иска подается:

до подачи иска — по правилам подсудности, установленным данным Кодексом, либо в суд по местонахождению предмета спора, если определить подсудность невозможно;

одновременно с подачей иска — в суд, в который подается иск, по правилам подсудности;

после открытия производства по делу — в суд, в производстве которого находится дело.

Содержание и форма заявления

Требования к заявлению об обеспечении иска установлены статьей 139 ХПК Украины. Заявление подается в письменной форме, подписывается заявителем и должно содержать:

наименование суда;

полное наименование (для юрлиц) или ФИО (для физлиц) заявителя, его адрес, почтовый индекс, ИНН или паспортные данные;

предмет иска и обоснование необходимости обеспечения;

предлагаемая мера обеспечения и ее обоснование;

цена иска;

предложения заявителя по встречному обеспечению;

иные сведения, необходимые для обеспечения иска.

Если заявление подается до открытия производства, указываются также сведения о других возможных участниках дела.

Заявление об аресте морского судна также подается письменно и должно содержать:

наименование суда;

данные ответственного по морскому требованию;

размер и суть морского требования;

наименование судна и известные сведения о нем.

Может быть указано несколько мер обеспечения иска с обоснованием каждой.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уплату судебного сбора.

Рассмотрение заявления об обеспечении иска

Заявление рассматривается судом не позднее двух дней с момента поступления без уведомления участников дела.

Заявление об аресте морского судна также рассматривается без уведомления сторон. Суд может вызвать заявителя для пояснений или дополнительных доказательств.

В исключительных случаях суд может назначить заседание с вызовом сторон.

Суд может удовлетворить заявление полностью или частично. Обеспечение оформляется постановлением, в котором указывается мера, основание ее выбора, встречное обеспечение и порядок исполнения.

Если иск еще не подан, суд устанавливает срок, в течение которого он должен быть подан.

Если заявление не соответствует требованиям статьи 139 ХПК Украины или подано лицом без зарегистрированного электронного кабинета, суд возвращает его постановлением.

Постановление об обеспечении или отказе в обеспечении иска может быть обжаловано. Обжалование не приостанавливает исполнение, за исключением замены или отмены меры обеспечения (ст. 140 ХПК Украины).

Исполнение постановления об обеспечении иска

Постановление хозяйственного суда об обеспечении иска является исполнительным документом и подлежит немедленному исполнению независимо от обжалования.

Копия постановления направляется заявителю, затронутым лицам и соответствующим органам для немедленного исполнения.

Постановление об аресте морского судна является основанием для задержания судна в порту. Органы морского порта, Госпогранслужбы и таможни обязаны не допустить выход судна из порта.

Лица, виновные в неисполнении постановления об обеспечении иска, несут ответственность, установленную законом (ст. 144 ХПК Украины).

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