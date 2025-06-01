«Это над моим домом» – глава МИД Сибига опубликовал видео обстрела Киева

По словам Сибиги, Москва начнет говорить о мире лишь тогда, когда столкнется с реальным давлением.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х обнародовал видео утреннего обстрела Киева, заявив, что над его домом, как и над тысячами других домов, пролетали российские ракеты и дроны.

«Это звуки над моим домом этим утром - и еще тысячами украинских домов. Противовоздушная оборона отражает российские удары», - отметил Сибига в заметке.

По его словам, в ночь на 1 июня Россия нанесла массированную атаку по всей территории Украины, используя баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников.

Глава МИД подчеркнул, что несмотря на заявления Кремля о готовности к переговорам, Россия продолжает обстрелы, запугивание и разрушение украинских городов.

«Кстати о встречах, Россия до сих пор не прислала нам, Турции, Соединенным Штатам или кому-то другому свой так называемый «меморандум». Никто даже не знает, о чем они собираются говорить. Зато Россия осуществляет новые смертоносные удары против Украины. В отличие от мифического «меморандума», мы можем четко видеть и слышать настоящие «сообщения» России - ее ракеты и дроны», - заявил Сибига.

Он подчеркнул, что Москва отвергает любые мирные инициативы, и «начнет серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствуют другой уровень давления».

Видео: Х / Andrii Sybiha

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