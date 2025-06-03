Эпилепсия за 8 тысяч долларов: медики в Чернигове оформляли фейковые болезни для уклонения от военной службы

Медики зарабатывали на военнообязанных, способствуя их незаконному переправлению через границу путем изготовления поддельных заключений ВЛК о непригодности к военной службе.

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В Чернигове правоохранители задержали преступную группу медиков, которые организовали коррупционную схему уклонения от военной службы. Об этом сообщает Нацполиция.

Указывается, что медики из нескольких больниц города систематически зарабатывали на военнообязанных, способствуя их незаконному пересечению госграницы путем изготовления поддельных заключений ВЛК о непригодности к военной службе.

Следствием установлено, что 37-летний врач — член военно-врачебной комиссии — организовал схему признания лиц мобилизационного возраста непригодными к военной службе.

К схеме фигурант привлек еще четырех медиков из разных больниц Чернигова — члена ВЛК (врача-невропатолога), заведующую терапевтическим отделением, заведующую одним из отделений психоневрологической больницы, фельдшера «скорой помощи» и посредника, который подыскивал военнообязанных «клиентов».

«По указанию члена ВЛК фельдшер составлял и вносил недостоверные сведения в медицинскую документацию о якобы выездах к «клиентам», жалующимся на самочувствие. В дальнейшем, вовлеченные в коррупционную схему врачи направляли «больных» на стационарное лечение и ставили им фиктивные диагнозы, в частности — эпилепсию», — отметили правоохранители.

Таким образом, за денежное вознаграждение медики формировали фиктивный пакет документов лицам призывного возраста, что давало им основания при прохождении ВЛК признаваться непригодными к военной службе с исключением из воинского учета и свободно пересекать государственную границу Украины.

Полицейские задокументировали многочисленные факты получения участниками группы взяток от лиц призывного возраста в размере 8 тысяч долларов с каждого за признание их непригодными.

Во время передачи очередного «транша» организатор схемы и двое его сообщников были задержаны полицией при силовой поддержке КОРД.

Правоохранители провели 26 одновременных обысков по месту работы и проживания фигурантов и изъяли ряд вещественных доказательств — черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, медицинскую документацию, денежные средства в сумме почти 20 тысяч долларов.

На основании собранных доказательств следователи полиции Черниговщины сообщили о подозрениях в совершении преступлений шести фигурантам. Организатору преступной схемы — по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины), ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Двум задержанным (фельдшеру и посреднику) сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины).

Еще троим врачам следователи сообщили о подозрениях по ч. 1 ст. 366 УКУ (служебный подлог). В настоящее время они заключены под стражу.

Сейчас полицейские проверяют причастность к преступной схеме других лиц, которые могли способствовать изготовлению фиктивных медицинских документов.

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