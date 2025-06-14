КиевПрайд проводит «Марш Равенства» в столице, видео

В Киеве перед «Маршем Равенства» ужесточились меры безопасности.

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В Киеве 14 июня КиевПрайд проводит Марш Равенства в центре города. Это акция за права, свободу и равенство для ЛГБТИК+ людей в Украине.

В связи с проведением мероприятий временно изменена работа общественного транспорта и введено ограничение движения автотранспорта.

Меры безопасности ужесточены, на улицах много полиции.

Фото и видео "Громадське"

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