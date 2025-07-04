Кража под видом заботы – чиновника подозревают в мошенничестве с деньгами для ветеранов

Чиновника Зборовского горсовета подозревают в мошенничестве со средствами ветеранов.

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Полиция Тернопольской области начала уголовное производство против чиновника Зборовского городского совета по подозрению в мошенничестве в отношении ветеранов войны и участников боевых действий, сообщили в пресс-службе полиции.

По данным следствия, чиновник предлагал ветеранам помощь в рамках областной программы «Забота», но требовал возврата части средств себе. В результате деньги, предназначенные на лечение защитников, присваивались чиновником. Установлено по меньшей мере три случая, когда суммы от 17 до 38 тысяч гривен были незаконно получены чиновником. Факты мошенничества квалифицированы по ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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