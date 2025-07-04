Крадіжка під виглядом турботи – посадовця підозрюють у шахрайстві з грошима для ветеранів

Посадовця Зборівської міськради підозрюють у шахрайстві з коштами ветеранів.

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Поліція Тернопільської області розпочала кримінальне провадження проти посадовця Зборівської міської ради за підозрою у шахрайстві щодо ветеранів війни та учасників бойових дій, повідомили в пресслужбі поліції.

За даними слідства, чиновник пропонував ветеранам допомогу в межах обласної програми «Турбота», але вимагав повернення частини коштів собі. Внаслідок цього гроші, призначені на лікування захисників, привласнювалися посадовцем. Наразі встановлено щонайменше три випадки, коли суми від 17 до 38 тисяч гривень були незаконно отримані чиновником. Факти шахрайства кваліфіковано за ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

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