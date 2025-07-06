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НБУ ввел в обращение новую монету номиналом 10 гривен, посвященную Нацполиции – фото

15:35, 6 июля 2025
В наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких монет.
НБУ ввел в обращение новую монету номиналом 10 гривен, посвященную Нацполиции – фото
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Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Национальная полиция Украины». Монета отмечает профессионализм, мужество и преданность полицейских, которые ежедневно стоят на защите граждан.

Презентация состоялась при участии заместителя Председателя НБУ Алексея Шабана и Главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

Дизайн монеты

Памятная оборотная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

  • Аверс монеты — идентичен стандартной 10-гривневой монете образца 2018 года: в центре — номинал, год выпуска и Государственный Герб в обрамлении древнерусского орнамента.
  • Реверс содержит стилизованную композицию с представителями различных подразделений полиции, над которыми изображена эмблема Нацполиции — восьмиугольная звезда с Тризубом. По кругу — надпись «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ», внизу — девиз «СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ».

Обращение и реализация

Монета является законным средством платежа на территории Украины — обязательна к приему по номиналу во всех видах расчетов. НБУ постепенно будет обеспечивать банки и инкассаторские компании такими монетами для выдачи клиентам.

В наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких монет.

Кроме того, часть тиража (20 тысяч роликов) будет выпущена в специальных сувенирных роликах по 25 монет в каждом.

Приобрести ролики можно будет с 8 июля:

  • в интернет-магазине НБУ,
  • в банках-дистрибьюторах.

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Национальная полиция деньги НБУ Нацбанк

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