Суд обязал воинскую часть выплатить 1 млн грн по постановлению Кабмина о «Контракте 18-24»

Воинская часть отказала сержанту в выплате 1 млн грн по постановлению о «Контракте 18-24», поскольку он начал службу до введения военного положения – суд признал отказ противоправным.

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Как известно, 11 февраля Кабмин принял постановление №153, направленное на стимулирование граждан в возрасте от 18 до 25 лет к вступлению на военную службу по контракту (постановление об экспериментальном проекте «Контракт 18-24»). Впоследствии правительство постановлением от 1 апреля 2025 г. №387 внесло в него изменения, распространив действие экспериментального проекта на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу. Постановление правительства имеет обратную силу и распространяется также на отдельные категории военных, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты на военную службу. Вместе с тем, возникает вопрос, распространяется ли оно на лиц, которые были приняты на службу до введения военного положения.

Закарпатский окружной административный суд 26 июня 2025 года рассмотрел соответствующее дело №260/3907/25 относительно выплат, причитающихся военнослужащему по этому постановлению правительства.

Обстоятельства дела

19 мая 2025 года мужчина обратился в Закарпатский окружной административный суд с иском к воинской части Государственной пограничной службы, в котором просил:

признать действия воинской части по отказу в выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн на основании абз. 4 п. 4 постановления КМУ от 11 февраля 2025 г. №153 – противоправными;

– противоправными; обязать воинскую часть выплатить ему единовременное денежное вознаграждение в размере 1 млн грн.

Истец обосновывает это тем, что в соответствии с абзацем 4 пункта 4 постановления Кабмина от 11 февраля 2025 г. № 153 военнослужащим, указанным в абзаце 2 этого пункта, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком менее 6 месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления в связи с наличием у них заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, или их пребыванием и освобождением из плена (кроме тех, которые добровольно сдались в плен) вознаграждение выплачивается в полном объеме.

Считает, что поскольку он получил свою травму в связи с защитой Родины, имеет право на получение единовременного денежного вознаграждения 1 млн грн.

Дополнительно подчеркивает, что 1 апреля 2025 г. постановлением КМУ №387 внесены изменения в постановление №153. Так, текст постановления дополнен упоминаниями о Государственной пограничной службе. Указанное подтверждает факт того, что военнослужащие ГПС имеют право на получение единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн согласно постановлению №153.

Ответчик просил отказать в удовлетворении иска. Указал, что сержант был зачислен в списки личного состава отряда и на все виды обеспечения со 2 марта 2021 года, прибыл для прохождения военной службы, не увольняясь с военной службы, заключил контракт сроком на 3 года и продолжил военную службу по контракту. Учитывая вышеизложенное, он был призван на военную службу до введения военного положения, в связи с чем не может претендовать на соответствующие выплаты, предусмотренные постановлением Кабмина №153.

Со своей стороны, истец отмечает, что он не был обязан подписывать контракт и мог дальше проходить свою срочную военную службу в «тылу». Вместе с тем, руководствуясь собственными патриотическими убеждениями, он добровольно подписал контракт на 3 года, чем был принят 20 декабря 2022 года на военную службу. Показательно, что именно после принятия на военную службу он принимал непосредственное участие в зоне боевых действий и получил ранение. Отдельно подчеркивает, что в письме МОУ от 12.03.2025 г. №220/13/ВихЗВГ/4376 четко указано, кто имеет право на соответствующую выплату. Никаких оговорок о том, что военнослужащий должен впервые попасть в армию, разъяснение не содержит. Попытка интерпретировать положения подзаконного акта ответчиком вышеуказанным образом, по его мнению, является не чем иным, как искусственным сужением объема прав.

Обстоятельства, установленные судом

Судом установлено, что 2 марта 2021 года в соответствии с приказом пограничного отряда ГПС зачислен в списки личного состава отряда и на все виды обеспечения со 2 марта 2021 года солдат срочной службы – истец, прибывший для дальнейшего прохождения военной службы.

20 декабря 2022 года им заключен контракт о прохождении военной службы в Государственной пограничной службе Украины на должностях лиц сержантского и старшинского состава.

20 декабря 2022 года в соответствии с приказом пограничного отряда ГПС зачислен на военную службу по контракту лиц сержантского и старшинского состава военнослужащий, призванный на срочную военную службу осенью 2020 года, первый контракт заключить сроком на 3 года, освободить от занимаемой должности и назначить с 20 декабря 2022 года сержанта на должность младшего инспектора пограничной службы.

Согласно справке пограничного отряда, старший сержант принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией, находясь в районе н.п. Волчанск Харьковской области.

Согласно справке от 6 августа 2024 года сержант получил ранение, связанное с защитой Родины.

27 апреля 2025 года сержантом подан рапорт начальнику пограничного отряда, в котором он просит ходатайствовать перед высшим командованием о выплате единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения службы в боевых условиях в размере 1 млн грн согласно положениям абзаца 2 и 4 пункта четвертого постановления КМУ №153.

3 мая 2025 года пограничный отряд ГПС довел до военнослужащего, что соответствующие выплаты осуществляются военнослужащим, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения, однако старший сержант был призван на военную службу 10.11.2020 года, то есть до введения военного положения, и не может претендовать на соответствующие выплаты.

Что решил суд

Согласно пункту 3 постановления №153 установлено, что участниками экспериментального проекта являются: граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет, которые принимаются на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу на должности рядового состава; Вооруженные Силы; Национальная гвардия; Государственная пограничная служба; Министерство обороны; МВД; воинские части, определенные Генштабом Вооруженных Сил, Главным управлением Национальной гвардии и Администрацией Государственной пограничной службы.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 постановления №153 установлено, что лицам рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 г. № 64, утвержденным Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 г. №2102-IX, проходят военную службу и принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий, в частности на временно оккупированной РФ территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора (далее – боевые действия в районах ведения военных (боевых) действий), сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления, выплачивается единовременное денежное вознаграждение за продолжительность прохождения службы в боевых условиях в размере 1 млн гривен.

В соответствии с абзацем 4 пункта 4 Постановления №153 военнослужащим, указанным в абзаце 2 этого пункта, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком менее шести месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления в связи с наличием у них заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, или их пребыванием и освобождением из плена (кроме тех, которые добровольно сдались в плен) вознаграждение выплачивается в полном объеме.

Суд считает необходимым признать противоправными действия ответчика по отказу истцу в выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн на основании абзаца 4 пункта 4 Постановления КМУ №153, поскольку истец в соответствии с абзацем 2 пункта 4 постановления №153 в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы во время военного положения, принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе ведения военных (боевых) действий и в соответствии с абзацем 4 пункта 4 постановления № 153 получил ранение, связанное с защитой Родины.

Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Следовательно, суд признал противоправными действия воинской части и обязал ее выплатить истцу единовременное денежное вознаграждение в размере 1 млн грн на основании абзаца 4 пункта 4 постановления КМУ от 11 февраля 2025 года № 153.

Автор: Наталя Мамченко

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