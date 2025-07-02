В США мусульманки подали в суд из-за принудительного снятия хиджабов после ареста

Женщины утверждают, что полиция заставила их снять хиджабы в присутствии мужчин, что нарушает их религиозные и конституционные права.

Фото: unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Две мусульманки из Калифорнии подали иск против властей округа Ориндж и местного департамента шерифа. Они обвиняют полицию в насильственном задержании во время мирного протеста и принуждении снять хиджабы в присутствии мужчин, что, по их мнению, нарушает их конституционные и религиозные права. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Салма Насурдин и Шенай Айни были задержаны 15 мая 2024 года на территории Калифорнийского университета в Ирвайне во время разгона лагеря протестующих. В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, женщины утверждают, что полицейские мужчины повалили их на землю, срывали хиджабы, а при оформлении в изоляторе заставили раздеться на глазах у посторонних.

Айни заявляет, что во время задержания с неё сорвали хиджаб, и полиция не позволила ей снова прикрыть голову, несмотря на многочисленные просьбы. Позже её дважды заставили снять хиджаб для фотографирования, несмотря на присутствие мужчин. Также, по её словам, её заставили расстегнуть штаны в комнате с прозрачным стеклом, где её могли видеть посторонние.

Салма Насурдин рассказала, что уже через час после прибытия на мирную акцію её повалили на землю, задержали и заставили снять хиджаб в помещении, где находились мужчины.

Нарушение политики округа и закона

В иске указано, что департамент шерифа нарушил как внутренние правила обращения с задержанными, исповедующими религию, так и Конституцию США. Согласно установленной политике, задержанные имеют право снимать религиозную одежду только в отдельном помещении в присутствии женщин-сотрудниц. В этом случае, утверждают заявительницы, этих правил не соблюдали, что привело к унижению, гневу и страху выражать свою веру.

«Заставляя нас снимать хиджабы, полиция лишила нас не только религиозной свободы, но и достоинства и контроля над собственным телом», — говорится в иске.

Женщины требуют признать действия властей неконституционными, запретить подобные практики в будущем и присудить компенсацию.

Что говорит руководство округа Ориндж

Представительница департамента шерифа округа Ориндж Кэрри Браун опровергла обвинения.

В официальном заявлении она отметила, что женщин просили снять хиджабы только один раз — в отдельной комнате, в присутствии исключительно женщин-сотрудниц, без применения силы. Также она добавила, что видеозаписи с камер наблюдения подтверждают законність дій, а фотографии с оформления не подлежат публичному разглашению согласно законодательству.

В департаменте также заявили, что обвинения являются «разделяющими и такими, что подрывают доверие», нагласив, что ведомство активно сотрудничает с религиозными общинами и соблюдает политику, которая уравновешивает свободу вероисповедания и требования безопасности в учреждениях содержания под стражей.

Цитата с пресс-конференции

«Наши законы чётко определяют: люди не теряют религиозных прав после ареста. Они не становятся менее достойными уважения только потому, что выражают несогласие с властью», — подчеркнула адвокатка истцов Дина Чехата из организации CAIR-LA.

Шенай Айни добавила: «Это было не просто нарушение — это было унижение. Нападение не только на меня, но и на каждую мусульманку в тот день».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.