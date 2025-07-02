У США мусульманки подали до суду через примусове зняття хіджабів після арешту

Жінки стверджують, що поліція змусила їх зняти хіджаби в присутності чоловіків, що порушує їхні релігійні та конституційні права.

Фото: unsplash

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Дві мусульманки з Каліфорнії подали позов проти влади округу Ориндж та місцевого шерифського департаменту. Вони звинувачують поліцію в насильницькому арешті під час мирного протесту та примусі зняти хіджаби в присутності чоловіків, що, на їхню думку, порушує їхні конституційні та релігійні права. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Салма Насурдін і Шенай Айні були затримані 15 травня 2024 року на території Каліфорнійського університету в Ірвайні під час розгону протестного табору. У позові, поданому до федерального суду Каліфорнії, жінки заявили, що поліцейські чоловіки повалили їх на землю, смикали за хіджаби, а під час оформлення в ізоляторі змусили їх на очах у сторонніх.

Айні стверджує, що під час арешту її хіджаб зірвали, а поліція не дозволила їй прикрити голову навіть після численних прохань. Пізніше її змусили зняти хіджаб ще двічі — для фотографування, попри присутність чоловіків. Її змусили розстебнути штани в кімнаті з прозорим склом, де її могли бачити сторонні.

Салма Насурдін заявила, що лише через годину після прибуття на мирний протест її повалили на землю, затримали, а згодом змусили зняти хіджаб у кімнаті, де перебували чоловіки.

Порушення політики округу та закону

У позові зазначено, що шерифський департамент порушив як власні внутрішні правила поводження з релігійними арештованими, так і Конституцію США. Зокрема, існує чітка політика, яка зобов’язує надавати затриманим право знімати релігійне вбрання лише в окремому приміщенні з участю жінок-працівниць. Однак у цьому випадку, стверджують жінки, правила були проігноровані, що спричинило приниження, гнів і страх виявляти свою віру.

«Змушуючи нас знімати хіджаби, поліція позбавила нас не лише релігійної свободи, а й гідності та контролю над власним тілом», — йдеться у позові.

Жінки вимагають визнати дії влади неконституційними, зобов’язати припинити подібну практику в майбутньому та призначити компенсацію.

Що каже влада округу Ориндж

Представниця департаменту шерифа округу Ориндж Керрі Браун заперечила звинувачення.

У заяві вона зазначила, що жінок просили зняти хіджаби лише один раз, у приватній кімнаті, за присутності лише жінок-офіцерок, без застосування сили. Вона також додала, що відеозапис із камер спостереження це підтверджує, а фото з реєстрації не підлягають публічному розголошенню згідно з законом.

У департаменті вважають, що звинувачення є «роздільними і такими, що сіють недовіру».

Водночас там запевнили, що співпрацюють з релігійними громадами та дотримуються норм, які балансують між свободою віросповідання та безпекою в установах утримання.

Цитата з пресконференції

«Наші закони чітко визначають: люди не втрачають релігійних прав після арешту. Вони не стають менш гідними поваги лише тому, що висловлюють незгоду з владою», — наголосила адвокатка позивачок Діна Чехата з організації CAIR-LA.

Шенай Айні додала: «Це було не просто порушення — це було приниження. Напад не лише на мене, а на кожну мусульманку того дня».

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