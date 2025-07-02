Міжнародний кримінальний суд зазнав кібератаки під час саміту НАТО

Міжнародний кримінальний суд повідомив, що став жертвою кібератаки під час саміту лідерів НАТО, який відбувся в Гаазі минулого тижня. Про це інформує офіційний сайт суду.
Суд повідомив, що інцидент було локалізовано, однак не уточнив ані масштабів впливу, ані можливих мотивів.
«Проводиться всебічний аналіз впливу на суд, і вже вживаються заходи для пом’якшення наслідків інциденту», — йдеться у заяві суду.
Суд відмовився повідомити, чи була скомпрометована якась конфіденційна інформація.
У 2023 році Міжнародний кримінальний суд також зазнав кібератаки, і досі в його спеціалізованій штаб-квартирі не відновлено повноцінний доступ до Wi-Fi через наслідки тієї атаки.
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