Міжнародний кримінальний суд зазнав кібератаки під час саміту НАТО

Суд повідомив, що інцидент було локалізовано, однак не уточнив масштаби атаки.

Фото: AP

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Міжнародний кримінальний суд повідомив, що став жертвою кібератаки під час саміту лідерів НАТО, який відбувся в Гаазі минулого тижня. Про це інформує офіційний сайт суду.

Суд повідомив, що інцидент було локалізовано, однак не уточнив ані масштабів впливу, ані можливих мотивів.

«Проводиться всебічний аналіз впливу на суд, і вже вживаються заходи для пом’якшення наслідків інциденту», — йдеться у заяві суду.

Суд відмовився повідомити, чи була скомпрометована якась конфіденційна інформація.

У 2023 році Міжнародний кримінальний суд також зазнав кібератаки, і досі в його спеціалізованій штаб-квартирі не відновлено повноцінний доступ до Wi-Fi через наслідки тієї атаки.

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