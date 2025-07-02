Іран остаточно схвалив призупинення співпраці з МАГАТЕ

Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ.

Фото: kyiv24.news

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У середу, 2 липня, президент Ірану Масуд Пезешкіан ввів у дію закон про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії. Про це повідомляють іранські державні ЗМІ.

Раніше документ схвалив парламент і рада, яка уповноважена перевіряти законодавство в Ірані.

Орган ООН, МАГАТЕ, що базується у Відні, наразі ситуацію не коментував.

«Щоб ми вирішили відновити взаємодію, нам спочатку потрібно переконатися, що Америка не повернеться до військового нападу на нас під час переговорів», – сказав Аббас Аракчі.

Раніше очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі закликав до відновлення ядерних інспекцій в Ірані після припинення вогню Тегераном й Ізраїлем.

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