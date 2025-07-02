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Війна продовжиться і перейде в наступний рік — ЦПД РНБО

11:28, 2 липня 2025
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголошує: РФ не прагне миру, тож війна затягнеться, а без жорсткої реакції Заходу загроза для Європи лише зростатиме.
Війна продовжиться і перейде в наступний рік — ЦПД РНБО
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Війна РФ проти України продовжиться і перейде в наступний рік. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи позицію Кремля щодо дипломатичних ініціатив.

За словами Коваленка, Путін відмовився від ідеї припинення вогню, яку ще у березні підтримала Україна. Цю інформацію, зазначає представник ЦПД, підтвердив президент Франції Еммануель Макрон.

«На жаль, війна продовжиться цього року і перейде в наступний. Така реальність», — зазначив Коваленко.

Він наголосив, що наразі Захід стоїть перед вибором: або діяти жорстко й спільно з Україною остаточно зламати спроможність Росії до агресії, або далі покладатися на ілюзорний захист НАТО, яке, на думку Коваленка, «технологічно вже починає відставати від сучасної війни».

Також керівник ЦПД попередив про потенційну загрозу вторгнення російсько-північнокорейських сил у країни Балтії протягом найближчих 4–6 років, якщо Росія не буде зупинена вже зараз.

«Варіанти далі прості - або Захід діє жорстко і вбереже Європу від вторгнення російсько-кндрівських військ у Балтію за 4-6 років та через силу зламає хребет Росії разом з нами. Або можна далі вдавати, що існує якась парасолька НАТО, яке технологічно вже починає відставати від сучасної війни», — зазначив він.

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рф Європа Україна війна

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