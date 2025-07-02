Война продолжится и перейдет в следующий год — ЦПД СНБО

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отмечает: РФ не стремится к миру, поэтому война затянется, а без жесткой реакции Запада угроза для Европы будет только расти.

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Война РФ против Украины продолжится и перейдёт на следующий год. Такое мнение выразил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя позицию Кремля по поводу дипломатических инициатив.

По словам Коваленко, Путин отказался от идеи прекращения огня, которую ещё в марте поддержала Украина. Эту информацию, как отметил представитель ЦПД, подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

«К сожалению, война продолжится в этом году и перейдёт на следующий. Такова реальность», — заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что сейчас Запад стоит перед выбором: либо действовать жёстко и вместе с Украиной окончательно сломать способность России к агрессии, либо продолжать полагаться на иллюзорную защиту НАТО, которое, по мнению Коваленко, «технологически уже начинает отставать от современной войны».

Также руководитель ЦПД предупредил о потенциальной угрозе вторжения российско-северокорейских сил в страны Балтии в течение ближайших 4–6 лет, если Россию не остановить уже сейчас.

«Дальнейшие варианты просты — либо Запад действует жёстко и убережёт Европу от вторжения российско-КНДРовских войск в Прибалтику через 4–6 лет и силой сломает хребет России вместе с нами. Либо можно и дальше делать вид, что существует некий зонтик НАТО, которое технологически уже начинает отставать от современной войны», — отметил он.

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