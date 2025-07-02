МВФ изменил негативный сценарий в программе с Украиной и допускает его ухудшение

В МВФ отмечают, что с учетом имеющейся на данный момент информации, базовый и пессимистичный сценарии продолжают отражать достаточный диапазон потенциальных исходов, как того требует политика чрезвычайно высокой неопределенности.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил восьмой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF).

Международный валютный фонд несущественно изменил негативный сценарий во время 8-го пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины, допускает альтернативные более пессимистичные сценарии развития событий, но не отразил их в обновленном документе.

«Фонд признает, что риски для негативного сценария являются чрезвычайно высокими. Возможны альтернативные негативные сценарии, включая другую продолжительность войны или менее устойчивые итоги мира; однако на данном этапе их моделирование преждевременно, учитывая, что мирные переговоры все еще продолжаются, а их результаты крайне неопределенны», — говорится в документе.

В МВФ напоминают, что текущий негативный сценарий предполагает завершение войны во II квартале 2026 года. Во время 8-го пересмотра он был смещен на III квартал 2025 года.

Согласно этому сценарию, реальный ВВП в этом году сократится на 1% (это на 1 процентный пункт больше, чем в седьмом пересмотре), в следующем году составит ноль (на 0,5 п.п. больше, чем в предыдущем пересмотре), а в 2027-м — 3,8% (как и в предыдущем пересмотре).

Также в восьмом пересмотре программы к рискам обострения и увеличения продолжительности войны, сокращения внешней экономической и военной помощи Фонд добавил риск популистского давления и усиления сопротивления со стороны заинтересованных сторон, что на практике может усложнить усилия властей по проведению реформ, в частности через парламент.

Однако в МВФ отмечают, что с учетом имеющейся на данный момент информации, базовый и пессимистичный сценарии продолжают охватывать достаточный диапазон возможных исходов, как того требует политика чрезвычайно высокой неопределенности.

«Как и прежде, продолжают существовать сценарии, выходящие за рамки диапазона, охваченного программой, что делает достижение целей программы невозможным», — резюмировали в учреждении.

Ранее сообщалось, что МВФ требует от Украины быстро принять закон, который предусматривает до 23% налогов с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) в обновленном Меморандуме указал, что украинские власти обязались, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) продолжит укреплять свои возможности по проведению риск-ориентированной верификации деклараций активов, сосредоточившись на публичных служащих, находящихся под юрисдикцией НАБУ, в сферах повышенного риска, включая восстановление и реконструкцию.

Добавим, в обновленный Меморандум с МВФ украинские чиновники включили проведение пенсионной реформы, ограничение спецпенсий прокурорам, а также введение в действие нормы, согласно которой признание Конституционным Судом Украины неконституционными изменений не возвращает предыдущее правовое регулирование.

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