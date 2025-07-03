Потеряли паспорт или военный билет — как быстро восстановить документы

Куда обращаться и какие документы подготовить для обновления паспорта, военного билета или права собственности на имущество.

Фото: armyinform.com.ua

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Утрата документов в результате боевых действий может затруднить доступ к государственным услугам и ряду важных выплат. В то же время государством предусмотрены чёткие механизмы восстановления утраченных документов.

Министерство юстиции разъяснило, как действовать в случае утраты различных видов документов, куда обращаться и что нужно подготовить для их восстановления.

Восстановление документа на недвижимое имущество

Если утерян документ на недвижимость, выданный после 1 января 2013 года, сведения о нём содержатся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Выписка из этого реестра даёт право распоряжаться имуществом или, например, подавать заявление на компенсацию, если оно было повреждено или уничтожено. Выписку можно заказать онлайн на портале «Дія» либо обратиться в ЦНАП или к нотариусу и получить её в бумажной форме.

Если документ был оформлен до 1 января 2013 года и сведения о нём не внесены в Государственный реестр вещных прав, необходимо обратиться к нотариусу или в орган, выдавший документ. Если получить дубликат невозможно (например, архив утерян), следует обращаться в суд.

Восстановление паспорта

В случае утери или кражи документа необходимо оформить новый. Для этого нужно обратиться в Государственную миграционную службу.

Необходимые документы для восстановления паспорта:

заявление установленного образца об утрате/краже паспорта

выписка из ЕРДР (если паспорт украден в Украине)

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус (для бездомных, ВПО, лиц за границей)

фото 10×15 см (для лиц с ограниченной подвижностью или находящихся под стражей/на лечении)

заграничный паспорт (даже с истёкшим сроком действия)

заявление о снятии с консульского учёта (при необходимости)

документы об уплате административного сбора или освобождении от него

документ законного представителя и доверенность (при необходимости)

карточка налогоплательщика

документы о месте проживания, детях, браке/разводе, смене имени и т.п.

Изготовление паспорта занимает до 20 дней. В срочном порядке — до 10 дней.

Административный сбор — 558 грн, срочное оформление — 928 грн.

Кроме того, за утерю паспорта предусмотрен штраф — от 17 до 51 грн.

Восстановление военного билета

Военный билет может существовать в двух форматах: электронный и бумажный. Обратите внимание, что только бумажный является обязательным для многих процедур. Без него невозможно внести изменения в учётные данные или сняться с военного учёта.

Каждый военнообязанный, резервист, призывник обязан надёжно хранить военный билет, следить за своевременным и точным внесением в него изменений и соблюдать правила воинского учёта.

Утрата или повреждение военного билета является правонарушением. За это предусмотрен штраф — от 510 до 850 гривен. В случае повторного нарушения или при действиях военного положения — от 850 до 1700 гривен.

Для восстановления утраченного билета:

Военнообязанным, призывникам или резервистам необходимо подать заявление руководителю районного (городского) ТЦК и СП и предоставить цветное фото 3×4 см.

Военнослужащим необходимо подать рапорт командиру с указанием причины утраты. По факту рапорта проводится служебное расследование. После его завершения подаются следующие документы:

рапорт о причине утраты военного билета

паспорт

матовое фото 3×4 см без уголка

повреждённый документ или его остатки (при наличии)

выписка из приказа по результатам служебного расследования (если документ утерян)

Военный билет будет заменён в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в районном (городском) ТЦК и СП или его отделе.

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