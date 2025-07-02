МВФ змінив негативний сценарій в програмі з Україною та допускає його погіршення

У МВФ зазначають, що з урахуванням наявної на даний момент інформації, базовий та песимістичний сценарії продовжують відображати достатній діапазон потенційних результатів, як того вимагає політика надзвичайно високої невизначеності.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

Міжнародний валютний фонд несуттєво змінив негативний сценарій під час 8-го перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, припускає альтернативні більш песимістичні сценарії розвитку подій, але не показав їх в оновленому документі.

«Фонд визнає, що ризики для негативного сценарію є надзвичайно високими. Можливі альтернативні негативні сценарії, включаючи іншу тривалість війни або менш стійкі результати миру; однак на даному етапі їх моделювання є передчасним, зважаючи на те, що мирні переговори все ще тривають, а їх результати є дуже невизначеними», - сказано в документі.

В МВФ нагадують, що поточний негативний сценарій припускає завершення війни у ІІ кварталі 2026 року. Під час 8-го перегляду він був зміщений на ІІІ квартал 2025 року.

Згідно з цим сценарієм, реальний ВВП цьогоріч скоротиться на 1% (це на 1 відсотковий пункт (в.п.) більше, ніж у сьомому перегляді), наступного року дорівнюватиме нулю (на 0,5 в.п. більше, ніж у попередньому перегляді), а у 2027-му – 3,8% (як і попередньому перегляді).

Також у восьмому перегляді програми до ризиків загострення та збільшення тривалості війни, скорочення зовнішньої економічної та військової допомоги Фонд додав ризик популістського тиску та посилення опору з боку зацікавлених сторін, що на практиці може ускладнити зусилля влади щодо реформ, зокрема через парламент.

Проте, у МВФ зазначають, що з урахуванням наявної на даний момент інформації, базовий та песимістичний сценарії продовжують відображати достатній діапазон потенційних результатів, як того вимагає політика надзвичайно високої невизначеності.

«Як і раніше, продовжують існувати сценарії, що виходять за межі діапазону, охопленого рамками програми, що унеможливлює досягнення цілей програми», - резюмували в установі.

Раніше ми писали, що МВФ вимагає від України швидко ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи.

Крім того, Міжнародний валютний фонд (МВФ) в оновленому Меморандумі вказав, що українська влада зобов'язалася, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжуватиме зміцнювати свої спроможності щодо проведення ризик-орієнтованої верифікації декларацій активів, зосереджуючись на публічних службовцях, які перебувають під юрисдикцією НАБУ, у сферах підвищеного ризику, включно з відбудовою та відновленням.

Додамо, в оновлений Меморандум з МВФ українські урядовці записали проведення пенсійної реформи, обмеження спецпенсій прокурорам, а також уведення в дію норми, відповідно до якої визнання КСУ неконституційними змін не повертає попереднє правове регулювання.

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