Иран окончательно одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ.

Фото: kyiv24.news

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В среду, 2 июля, президент Ирана Масуд Пезешкиан ввел в действие закон о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Об этом сообщают иранские государственные СМИ.

Ранее документ был одобрен парламентом и советом, уполномоченным проверять законодательство в Иране.

Организация ООН, МАГАТЭ, базирующаяся в Вене, пока не прокомментировала ситуацию.

«Чтобы мы решили возобновить взаимодействие, нам сначала нужно быть уверенными, что Америка не вернется к военному нападению на нас во время переговоров», — сказал Аббас Аракчи.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к возобновлению ядерных инспекций в Иране после прекращения огня между Тегераном и Израилем.

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