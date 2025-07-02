Международный уголовный суд подвергся кибератаке во время саммита НАТО

Суд сообщил, что инцидент был локализован, однако не уточнил ни масштабы атаки.

Фото: AP

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Международный уголовный суд сообщил, что стал жертвой кибератаки во время саммита лидеров НАТО, который прошел в Гааге на прошлой неделе. Об этом информирует официальный сайт суда.

Суд сообщил, что инцидент был локализован, однако не уточнил ни масштабы воздействия, ни возможные мотивы.

«Проводится всесторонний анализ воздействия на суд, и уже предпринимаются шаги для смягчения последствий инцидента», — говорится в заявлении суда.

Суд отказался сообщить, была ли скомпрометирована какая-либо конфиденциальная информация.

В 2023 году Международный уголовный суд также подвергся кибератаке, и до сих пор в его специализированной штаб-квартире не восстановлен полноценный доступ к Wi-Fi из-за последствий той атаки.

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