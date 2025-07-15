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Во Львовской области из-за удара молнии загорелся супермаркет, фото

17:56, 15 июля 2025
Спасатели продолжают ликвидацию пожара.
Во Львовской области из-за удара молнии загорелся супермаркет, фото
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В городе Радехов Шептицкого района Львовской области молния ударила в солнечные панели, в результате чего произошло возгорание супермаркета. Об этом сообщило издание LMN.

Как проинформировало Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, возгорание возникло на крыше здания.

«К месту происшествия были направлены спасатели Львовщины по повышенному номеру вызова.

Ориентировочная площадь пожара — 900 кв. м. В настоящее время спасатели проводят работы по ликвидации возгорания», — заявили в ГСЧС.

В ведомстве подчеркнули, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

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ГСЧС пожар

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