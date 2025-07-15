На Львівщині через удар блискавки загорівся супермаркет, фото

Наразі надзвичайники проводять роботи з ліквідації займання.

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У Радехові Шептицького району Львівської області блискавка вдарила в сонячні панелі, унаслідок чого сталася загоряння супермаркету. Про це повідомило видання LMN.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області, займання виникло на даху будівлі.

«До місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику.

Орієнтовна площа пожежі 900 кв.м. Наразі надзвичайники проводять роботи з ліквідації займання», - заявили у ДСНС.

У відомстві підкреслили, що попередньо травмованих людей немає.

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