В Минюсте объяснили, почему важно зарегистрировать право собственности в Госреестре прав, если лицо приобрело его до 2013 года

Чтобы полноценно пользоваться государственными электронными услугами и обезопасить свои имущественные права, гражданам, которые приобрели право собственности до 2013 года, необходимо зарегистрировать его в Государственном реестре прав.

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Министерство юстиции Украины объяснило, почему важно зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав, если вы приобрели его до 2013 года.

С 1 января 2013 года в Украине начал работу Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Он заменил собой предыдущие реестры прав на недвижимость (Реестр прав собственности на недвижимое имущество и бумажные реестровые книги и регистрационные дела БТИ). Чтобы полноценно пользоваться государственными электронными услугами и обезопасить свои имущественные права, гражданам, которые приобрели право собственности до 2013 года, необходимо зарегистрировать его в Государственном реестре прав.

Каковы преимущества регистрации права собственности в Государственном реестре прав?

Наличие зарегистрированных прав на недвижимость в Государственном реестре прав является надежным способом защиты прав добросовестных владельцев. После регистрации права собственности в Государственном реестре прав для подтверждения факта наличия у лица определенных вещных прав достаточно заказать информационную справку из Госреестра по конкретному объекту недвижимости. Госреестр предоставляет дополнительные гарантии защиты прав владельцев недвижимости в условиях военного положения и в случае утери или уничтожения бумажных оригиналов документов либо уничтожения архивов БТИ. К сожалению, после начала полномасштабного вторжения многие такие архивы БТИ уже уничтожены или разграблены оккупантами.

Регистрация прав на недвижимость в этом реестре позволяет владельцу беспрепятственно распоряжаться своей недвижимостью, эффективно защищать свои права в судебном порядке, предотвращает незаконные действия с недвижимостью (например, необоснованное отчуждение посторонним лицам) и позволяет отслеживать все регистрационные действия с его объектом.

Регистрация права в Государственном реестре прав является обязательным условием для получения компенсации за разрушенное и поврежденное жилье в рамках государственной программы «єВідновлення».

Как происходит регистрация права собственности?

Владелец недвижимого имущества, право на которое возникло до 01 января 2013 года, может обратиться к государственному регистратору (в Центр предоставления административных услуг) или нотариусу по месту нахождения объекта недвижимости (в пределах области, за исключением территорий, на которые распространяется принцип экстерриториальности).

Если объект находится в Автономной Республике Крым, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях, городе Севастополь, то владелец имеет право обратиться к любому государственному регистратору (в ЦНАП), нотариусу в пределах Украины, без привязки к территориальности.

Также владелец недвижимого имущества, право на которое возникло до 01 января 2013 года, может подать заявление в электронной форме через портал «Дія». Такая услуга доступна для Львовской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Черкасской, Сумской, Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской, Николаевской, Житомирской и Херсонской областей (всего 22 области).

Обязательно ли перерегистрировать право собственности?

Согласно Закону Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», государственная регистрация вещных прав на недвижимость и их обременений в Государственном реестре прав осуществляется только на основании заявления и поданных заявителями документов, подтверждающих приобретение, изменение или прекращение вещных прав на недвижимое имущество. То есть добровольно.

Закон позволяет владельцу обратиться за проведением государственной регистрации таких прав без уплаты административного сбора.

Таким образом, граждане не обязаны «перерегистрировать» вещные права, возникшие до 1 января 2013 года, однако это является необходимостью в условиях военного положения.

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