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У Мін’юсті пояснили, чому важливо зареєструвати право власності в Держреєстрі прав, якщо особа набула його до 2013 року

19:02, 16 липня 2025
Щоб повноцінно користуватися державними електронними послугами та убезпечити свої майнові права, громадянам, які набули право власності до 2013 року, необхідно зареєструвати його в Державному реєстрі прав.
У Мін’юсті пояснили, чому важливо зареєструвати право власності в Держреєстрі прав, якщо особа набула його до 2013 року
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Міністерство юстиції України пояснило, чому важливо зареєструвати право власності в Державному реєстрі прав, якщо ви набули його до 2013 року.

З 1 січня 2013 року в Україні запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Він замінив собою попередні реєстри прав на нерухомість (Реєстр прав власності на нерухоме майно та паперові реєстрові книги та реєстраційні справи БТІ). Щоб повноцінно користуватися державними електронними послугами та убезпечити свої майнові права, громадянам, які набули право власності до 2013 року, необхідно зареєструвати його в Державному реєстрі прав.

Які переваги реєстрації права власності в Державному реєстрі прав?

Наявність зареєстрованих прав на нерухомість у Державному реєстрі прав є надійним засобом захисту прав добросовісних власників. Після реєстрації права власності у Державному реєстрі прав для підтвердження факту наявності в особи певних речових прав достатньо замовити інформаційну довідку з Державного реєстру прав про конкретний об’єкт нерухомості. Держреєстр надає додаткові гарантії захисту прав для власників нерухомого майна в умовах воєнного стану та в разі втрати або знищення паперових оригіналів документів чи знищення архівів БТІ. На жаль, після початку повномасштабного вторгнення багато таких архівів БТІ вже знищили або розікрали окупанти.

Реєстрація прав на нерухомість в цьому реєстрі дозволяє власнику безперешкодно розпоряджатися своєю нерухомістю, ефективно захищати свої права в судовому порядку, убезпечує від незаконних дій з нерухомим майном (наприклад, від безпідставного відчуження стороннім особам) та дозволяє відслідкувати всі реєстраційні дії з його об’єктом.

Реєстрація права в Державному реєстрі прав є обов’язковою умовою для отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло в межах державної програми «єВідновлення».

Як відбувається реєстрація права власності?

Власник нерухомого майна, право на яке виникло до 01 січня 2013 року, може звернутися до державного реєстратора (в Центр надання адміністративних послуг), нотаріуса за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна (в межах області, за винятком територій, щодо яких діє принцип екстериторіальності).

Якщо місцезнаходженням об’єкта є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь, то власник має право звернутися до будь-якого державного реєстратора (в Центр надання адміністративних послуг), нотаріуса в межах України, не прив’язуючись до територіальності.

Також власник нерухомого майна, право на яке виникло до 01 січня 2013 року, може подати заяву в електронній формі через портал «Дія». Така послуга доступна для Львівської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Кіровоградської, Запорізької, Чернівецької, Волинської, Черкаської, Сумської, Вінницької, Одеської, Івано-Франківської, Миколаївської, Житомирської та Херсонської областей (22 області).

Чи обов’язково перереєстровувати право власності?

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Державному реєстрі прав здійснюється лише на підставі заяви та поданих заявниками документів, що підтверджують набуття, зміну чи припинення речових прав на нерухоме майно. Тобто добровільно.

Закон дозволяє власнику звернутися за проведенням державної реєстрації таких прав без адміністративного збору.

Таким чином, громадяни не мають обов’язку «перереєстрації» речових прав, що виникли до 01 січня 2013 року, однак це є необхідністю в умовах воєнного стану.

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мінюст

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