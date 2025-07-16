У Держпраці відповіли, чи може стаціонарне лікування замінити медогляд

Стаціонарне чи амбулаторне лікування не звільняє від проходження медичного огляду, але окремі обстеження можуть бути зараховані.

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Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може перебування на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні замінювати проведення медичного огляду працівників, зайнятих у шкідливих умовах.

Зокрема, перебування на лікуванні не може замінити медогляд.

При цьому, окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводились під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення працівника за медичною допомогою, можуть ураховуватись при проведенні медичних оглядів, але не більше ніж за 3 місяці до проведення медогляду. (частина 1 п.2.15 Наказу МОЗ України 21.05.2007 № 246).