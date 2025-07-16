В Гоструда ответили, может ли стационарное лечение заменить медосмотр

Стационарное или амбулаторное лечение не освобождает от прохождения медицинского осмотра, но отдельные обследования могут быть засчитаны.

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Северо-Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, может ли пребывание на стационарном или амбулаторном лечении заменять проведение медицинского осмотра работников, занятых во вредных условиях труда.

В частности, лечение не может считаться заменой обязательного медосмотра.

В то же время отдельные лабораторные, функциональные и другие исследования, проведённые во время пребывания работника в стационаре или в период обращения за медицинской помощью, могут быть учтены при проведении медосмотра — но только в том случае, если они были выполнены не ранее чем за 3 месяца до даты осмотра.

Об этом говорится в пункте 2.15 (часть 1) приказа Минздрава Украины от 21.05.2007 № 246.

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